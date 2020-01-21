شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لتحقيق الاختراق– تحليل - 21-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين منذ تداولات يوم أمس بالتذبذب قرب الحاجز المستقر عند 1025.00 ليعيق ذلك محاولة استئناف الهجوم الصاعد والذي يستهدف بدوره مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 1060.00 تقريبا.
سنعتمد حاليا على ثبات الدعم الأولي المتمركز عند 990.00 ليزيد بدوره من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تحقيق الاختراق المطلوب ومن ثم لتمتد التداولات نحو الهدف المذكور سابقا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 990.00 و 1060.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتجاوز الحاجز
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