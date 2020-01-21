الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-تحليل - 21-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعرض سعر الزوج لضغوط سلبية متكررة منذ تداولات يوم أمس, إلا أن ثباته المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 142.20 يؤكد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.
نؤكد على أهمية تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك محاولة القفز فوق مستوى 143.80 ومن ثم لننتظر استهدافه لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 145.60 و 147.45 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.20 و 143.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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