شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن العزم الإضافي- تحليل - 21-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات سلبية مؤقتة مسجلا بذلك مستوى 121.90 ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يقترب حاليا من مستوى تشبع البيع, نشير إلى أن الثبات بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة وبدعم من تشكيل مستوى 121.65 لدعم إضافي فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليزيد من فرص تشكيله لهجوم صاعد ليضغط بذلك على الحاجز المستقر عند 123.10 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.65 و 123.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد