شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلبات الإعانة البريطانية على خلاف التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش التغيير في طلبات الإعانة لشهر كانون الأول /ديسمبر مسجلة ارتفاعا بنحو 14.9 ألف ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 33.4 ألف ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت 28.8 ألف ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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