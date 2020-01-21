شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني ترقبا لبيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:22 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.3014$ من سعر الافتتاح 1.3008$ ،وسجل أعلى سعر 1.3021$ وأدنى سعر 1.2995$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2962$.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد الجنيه الإسترليني نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تزايد احتمالات خفض الفائدة البريطانية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ، والتي توفر أدلة قوية حول تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع 2019 ، إيجابية البيانات سوف تدفع الجنيه الإسترليني لتحقيق مكسب لثاني يوم على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.

بحلول الساعة 09:30جرينتش يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع ارتفاع بنحو 33.4 ألف من ارتفاع بنحو 28.8 ألف فى تشرين الثاني/نوفمبر.

ويصدر أيضا معدل البطالة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع نفس القراءة السابقة عند مستوي 3.8% ، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية فى تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع ارتفاعا بنسبة 3.1% من ارتفاع بنسبة 3.2% بالقراءة السابقة.