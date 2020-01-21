شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.37% لتتداول حالياً عند 1,023.82$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,020.03$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 97.56 مقارنة بالافتتاحية عند 97.63.

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي البيانات الاقتصادية التي أظهرت اتساع أكبر مستهلك ومستورد للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً 6.1% خلال عام 2019 وذلك على الرغم من النزاع التجاري بين بكين وواشنطون والذي شهد مؤخراً انفراجه مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي واشنطون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع تقرير صندوق النقد الدولي حول توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2020 والمقبل 2021 بالإضافة للماضي 2019 والتي خفض من خلالها الصندوق توقعاته لعام 2020 إلى 3.3% مقارنة بتوقعاته السابقة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عند 3.4%، وتوقعاته لعام 2021 إلى 3.4% من 3.6%، كما خفض الصندوق توقعاته لوتيرة النمو للمرة السادسة على التوالي لعام 2019 إلى 2.9% من 3%.

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وفي نفس السياق، فقد حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا بالأمس من احتمالية تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة كساد موسعة من جراء عدم المساواة والإضرابات في القطاع المالي، مع أفادتها بأنه وفقاً لدراسة أجراها الصندوق فأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتشابه مع الأوضاع الاقتصادية في عشرينات القرن الماضي وتلك هي الفترة التي شهدت انهيار الأسواق المالية في عام 1929.

كما نوهت مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا إلى أنه على الرغم من انخفاض فجوة عدم المساواة بين الدول خلال العقدين الماضيين، إلا أن عدم المساواة داخل الدول تنامي بشكل موسع مؤخراً، مضيفه أن هناك احتمالية لحدوث اضطرابات اجتماعية وتقلبات في الأسواق خلال هذا العقد وسط ظهور قضايا جديدة على الساحة الاقتصادية مثل التغير المناخي والحرب التجارية.

وأعرب مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا أيضا عن كون "الهدنة ليست كالسلام"، موضحة أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في واشنطون والذي عكس انفراجه في العلاقات التجارية بين واشنطون وبكين وحد من فرص تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم "يقلص التأثير السلبي، ولا يزيله".

بخلاف ذلك، فقد أدى انتشار فيروس يشبه الالتهاب الرئوي في الصين لنوبة مفاجئه من النفور من المخاطر في الأسواق المالية ودفع المستثمرين لتحويل السيولة للملاذات الآمنة ومن بينها المعادن النفيسة كالبلاتينيوم، وبالأخص عقب أفادت خبير صحي صيني بأن الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لأخر وذلك عقب التأكيد على وفاة أربعة حالات، الأمر الذي أشاع القلق من تفشي انتشاره على أعتاب عطلة رأس السنة القمرية في الصين.