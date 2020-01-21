شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النفط 1% مع ترقب عودة الإنتاج الليبي والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الثلاثاء مع توقع المحللين عودة إنتاج الخام الليبي في نهاية المطاف عقب إعلان البلد المصدر حالة القوة القاهرة في حقلين رئيسيين.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 62 سنتا بما يعادل حوالي واحد بالمئة إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع أمس الاثنين. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 58.12 دولار.

وقال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا، "الوضع في ليبيا أعطى دعما مبكرا لأسعار النفط لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية."