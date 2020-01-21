شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد محطات أدنوك للتوزيع إلى 382 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

ارتفع عدد محطات الوقود التي تديرها شركة أدنوك للتوزيع إلى 382 محطة في جميع إمارات الدولة حتى نهاية العام الماضي، منها 5 محطات في إمارة دبي، حيث باشرت الشركة العمل بها مؤخراً إضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية، مقارنة ب376 محطة إدارتها الشركة في عام 2018.

وارتفع عدد متاجر التجزئة في محطات أدنوك للتوزيع إلى 264 متجراً و16 متجراً لمجموعة جيان للتسوق في عام 2019 مقارنة ب 250 متجر تجزئة، و13 متجر «جيان» في 2018.

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