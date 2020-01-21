تراجع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه

تراجعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء، 21 يناير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.
وفيما يلي سعر الدولار، اليوم، الثلاثاء، 21 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية :-
سعر الدولار والعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراء 15.76 جنيه، وبيعا 15.86 جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم، الثلاثاء شراءً 17.47 جنيه، وبيعا 17.60 جنيه بمستهل التعاملات بتراجع 3 قروش.
سعر الجنيه الإسترليني
أما سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.48 جنيه، وبيعا 20.65 جنيه بتراجع قرشين.
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