شكرا لقرائتكم خبر عن 12.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2018/2019 مقارنة لعـام 2017/2018، وكانت أهم المؤشرات وصول أرصدة الودائع المصــرفية للقطــاع العــائلي 2715.1 ملـيار جـنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5٪عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0 %مــن إجمالي الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائـع المصرفية لقـطاع الأعمال الخاص 542.0 ملـيار جنـيه عــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 75.0٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 13.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

وسجلت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 401.0 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.0٪ عن العام السابق، ويــرجع هذا الى انخفاض لقيمة إيــداع الهيئات الخدمية بالبنوك بنسبة 39.5% عن العام السابق من ودائع قطــاع الخدمــات العام، وبالرغم من ذلك حققت ودائــع القطــاع 10.0% من إجمالي الودائع المصرفية.

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وارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2018/2019 لتصل إلى 3992.7 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 12.4٪ عن عام 2017/2018 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

ورصدت النشرة ارتفاع أرصدة الائتمان المصرفي 1856.9 مليــار جنيــه عـــام 2018/2019 بنسبة زيـــادة قـدرهـا 13.7٪ عـن عام 2017/2018، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 796.1 مليـار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 9.1٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 626.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.6% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 42.9% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفي .

وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 568.4 مليـار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 17.4٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية، حيث بلـغ 406.6 مليار جنيه بما يمثــل 71.5% من إجمالي الائتمــان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 30.6% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 2135.8 مليار جنيه عام 2018/2019، بنسبة زيادة قدرها 11.2٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 53.5% مـن إجمالـــي الودائـــع لدى الجهاز المصرفي.