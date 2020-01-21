شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء ويسجل 15.72جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار انخفاضا طفيفا اليوم الثلاثاء 21 -1 -2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل سعره فى البنك المركزى 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره أمس 15.77جنيه للشراء، 15.87جنيه للبيع، ومسجلا فى بنك عودة مسجلا 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره صباحا 15.75جنيه للشراء، 15.85جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسعار التالية فى بعض البنوك مقارنة بتعاملات الأمس:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.74جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.77 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.84جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.87 جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.76جنيه للشراء.

15.86جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.75 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.76 جنيه بانخفاض قرش.

15.85 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.86 جنيه بانخفاض قرش.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.73 جنيه للشراء.

15.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.74 جنيه للشراء.

15.84 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

15.76 جنيه للشراء.

15.86جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.74 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.75 جنيه بانخفاض قرش.

15.84 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.85 جنيه بانخفاض قرش.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.75جنيه للشراء.

15.85جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.72 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.74 جنيه بانخفاض قرشين.

15.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.74 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.76 جنيه بانخفاض قرشين.

15.84 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.86 جنيه بانخفاض قرشين.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.