شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار المستهلكين بالسعودية 0.2% فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 0.2% فى ديسمبر مقارنة به قبل عام، ليتراجع عن اتجاه انكماش الأسعار الذى ساد معظم 2019. جاءت الزيادة بفضل ارتفاعات فى أسعار الأغذية والمشروبات والمطاعم والفنادق والتعليم، وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة. Advertisements وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% فى ديسمبر مقارنة مع نوفمبر.

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