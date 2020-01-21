شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فيروس الصين تنتقل إلى الأسهم الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تصاعد المخاوف بشأن فيروس تاجى جديد منشؤه الصين مما أوقد شرارة طلب على أصول الملاذات الآمنة. يُذكر الفيروس المستثمرين بالتداعيات الاقتصادية لأزمة الفيروس سارس فى 2003 والذى قتل زهاء 800 شخص، لاسيما فى ضوء تنامى خطر انتقال العدوى بين مئات الملايين من المسافرين خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% فى الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، فى خسائر شملت شتى القطاعات. Advertisements وكانت أسهم مصنعى المنتجات الفاخرة - ذوى الانكشاف الكبير على الصين مثل ال.فى.ام.اتش وكيرينج وهيرميس وبوربرى - من أكبر الخاسرين. ونزل مؤشر قطاع البنوك حوالى 1% مع خفض يو.بى.اس، أكبر بنوك سويسرا، أهدافه للربحية.

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