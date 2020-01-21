شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر غرفة صناعة مواد البناء بأسوان بمشاركة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم بمدينة أسوان فاعليات جلسات مؤتمر «مواد البناء..نحو صعيد مصر»، الذي تنظمه غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، بمدينة أسوان بمشاركة محافظ اسوان اللواء أشرف عطية والمهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية.

كما يشارك في المؤتمر أعضاء وشركات غرفة صناعة مواد البناء ومجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد عبدالحميد رئيس مجلس إلادارة وسيد أباظة نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة الرخام والجرانيت والمهندس إبراهيم غالي عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة المحاجر والمهندس اسماعيل لقمة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المواسيروالدكتور حاتم المنوفي المدير التنفيذي ويشارك المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان، والدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان وعبير عصام عضو الغرفة ورئيس الاتحاد العربي لسيدات الاعمال وعدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين

وتعقد الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان «التحديات التي تواجه محاجر أسوان» بمشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتعقد الجلسة الثانية بعنوان «التنمية الصناعية والخامات المحجرية» بمشاركة المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاضافة إلي جلسة بعنوان «تخطيط وتنمية المحاجر بالصعيد» ويشارك فيها المهندس إبراهيم غالي.

وقال أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن انعقاد مؤتمر الغرفة بمدينة أسوان يأتي تفعيلا لاستراتيجية مجلس الإدارة في فتح قنوات اتصال فعالة بين الاعضاء والوزارات والهيئات وكافة الاجهزة الحكومية لحل مشاكل المصانع والمحاجر بأسوان وايجاد حلول ومقترحات لتسهيل الأعمال في محافظات الصعيد.

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وأضاف «عبدالحميد»، أن الغرفة بالتعاون مع محافظ أسوان اللواء اشرف عطية نجحت في التغلب علي ابرز التحديات والمشكلات التي تعرضت إليها محاجر أسوان خلال الفترة الماضية والتي تسببت في إغلاقها وكبدت خسائر كبيرة في الانتاج وتم إعادة فتحها مجدداً فضلا عن العديد المشكلات التي تعرضت إليها شركات الاعضاء وتم التوصل إلي حلول لها.

وأكد رئيس الغرفة، أن انعقاد مؤتمر الغرفة في اسوان يستهدف في المقام الأول عرض التحديات التي تواجه المحاجر بصعيد مصر.

وأِشار أحمد عبدالحميد، أنه سيتم الخروج بتوصيات لوضع حلول لكافة العقبات التي تواجه صناعة مواد البناء في صعيد مصر وخاصة الصعوبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال اعضاء الغرفة في محافظة أسوان والمتعلقة بالمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بجانب التعرف علي مبادراتهم في حل مشاكل الاستثمار في أسوان والدور الايجابي للمحافظة في إعادة تشغيل وافتتاح المصانع للعمل مرة أخري بعد ايقاف تراخيصها.

هذا ويتم خلال المؤتمر توقيع برتوكول مع الاتحاد العربي لسيدات الاعمال برئاسة السيدة عبير عصام الدين بالاضافة الي اعلان توصيات الموتمر.