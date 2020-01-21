شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار : الرد على شكاوى الشركات خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،عن منح مشكلات الشركات والمستثمرين أولوية قصوى للتعامل معها وحلها فى غضون أسبوعين على الأكثر، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ،فإن الهيئة تحرص على التدخل الفورى لإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين ، بهدف تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى نعتبرها "مسألة حياة أو موت للهيئة".

أضاف محمد عبد الوهاب لـ" الخليج 365" أن هناك شفافية فى التعامل مع مشكلات المستثمرين بكل وضوح ، ويتم التواصل المباشر مع كافة الأطراف المتعلقة بالمشكلة، للتوصل لحلول فورية ، أو تقديم مقترحات للحلول ومنح أسبوعين على أقصى تقدير لإنهاء المشكلة.

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أشار رئيس هيئة الاستثمار ، الى أن اللقاءات الدورية كل خميس مع المستثمرين ، تهدف الى إيجاد حلول ،بدلا من لجوء الشركات للجنة فض المنازعات ، موضحا أن هناك اليات واضحة لتقدم المستثمر بمشكلته ،قبل تحديد الموعد بحيث يكون هناك ردود واضحة حول هذا الأمر.

كان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كشف لـ " الخليج 365" إنه تقرر عقد اجتماع أسبوعى مع المستثمرين كل يوم خميس ولمدة 3 ساعات، لتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجههم، مؤكدا أنه من المهم شعور المستثمر الوطنى بالتحسن، مما يساهم فى جذب المستثمر الأجنبى، وذلك وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

مما يذكر إن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنسبة 71.4% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ليسجل 2.4 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى الفترة المقابلة بزيادة قيمتها 937.2 مليون دولار.