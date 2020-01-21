شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب تفاديًا لمخاطر الإنفلونزا الصينية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء حيث أجج انتشار فيروس جديد في الصين المخاوف من وباء أوسع نطاقا، مما أوقد شرارة نوبة مفاجئة من تفادي الخاطرة وعمليات بيع في الأسهم الآسيوية.

ولامس السعر الفوري للذهب ذروته منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1568.35 دولار، وبحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش، كان السعر مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1565.63 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1566.20 دولار.