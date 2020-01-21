شكرا لقرائتكم خبر عن «بريك بلك» يطلق ملتقى النساء العاملات بقطاع الشحن البحري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» عن خططه لإطلاق مبادرة جديدة بعنوان «ملتقى النساء العاملات بقطاع الشحن البحري»، في الدورة الخامسة المقبلة من الحدث التي ستنعقد الشهر المقبل، وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتضافرة لزيادة تحسين إدماج المرأة في الصناعة البحرية في أعقاب مبادرة «تمكين المرأة في صناعة شحن في الشرق الأوسط»، والتي تم إطلاقها في الدورة السابقة بنجاح كبير، وشهدت مشاركة العديد من سيدات الأعمال البحرية.
وينعقد المؤتمر والمعرض تحت رعاية الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. يومي 25 و26 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.
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