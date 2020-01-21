إنجاز مشروع مسح دخل وإنفاق 8784 أسرة في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



نظم مركز الإحصاء أبوظبي حفلاً كرم خلاله الأسر والعائلات والجهات الحكومية المتعاونة في مشروع «مسح دخل وإنفاق الأسرة»، الذي يعد من أهم المسوح الإحصائية الوطنية، التي توفر بيانات ومعلومات محورية تقدم لصناع القرار رؤية شاملة للمستويات المعيشية على اختلافها، وتزود قياساً لمستوى الرفاه، وجودة الحياة في الدولة.

وتحت شعار «لغد أفضل لك ولأسرتك» استمر مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 فترة تزيد عن عام ابتداءً من 2 يناير/ كانون الثاني 2019 ولغاية يناير الجاري، واستهدف 8784 أسرة، منها 6048 أسرة مواطنة، و2736 أسرة مقيمة في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق بارك حياة أبوظبي بجزيرة السعديات، مديرو عموم المراكز الإحصائية المحلية والجهات الحكومية، ومن ينوب عنهم، وعبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة، إضافة إلى ممثلي المراكز الإحصائية في الدولة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية الداعمة للمشروع البالغ عددها 40 جهة محلية واتحادية، إلى جانب مجموعة من الأسر والعائلات المشاركة في المسح، والمؤثرين من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

ورحب عبدالله أحمد السويدي مدير عام المركز بالإنابة، في بداية الحفل بالحضور، مؤكداً أهمية المسح الذي جاء شاهداً على التعاون البناء والمثمر بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتعاون الأسر في تزويد الباحثين بالبيانات المطلوبة بشفافية دقة.

ويعتبر هذا المشروع من أهم المسوح التي تعنى بدراسة المستويات المعيشية التي ينعم بها المجتمع، وترسم صورة واضحة لأنماط إنفاق ودخل الأسر، ويعد المسح الخامس من نوعه على مستوى الإمارة، والثاني منذ إنشاء مركز الإحصاء أبوظبي، ويتم تنفيذه بشكل دوري ومنتظم كل خمس سنوات.