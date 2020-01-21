شكرا لقرائتكم خبر عن 73 % من القيمة السوقية للشركات فـي الإمـارات تعتمـد علـى سمعـتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
كشفت ويبر شاندويك، عن نتائج دراسة أجرتها تؤكد أن سمعة الشركات تمثل أحد أصولها القيّمة التي تؤثر بشكل ملموس على صافي دخلها. وخلصت الدراسة التي حملت عنوان «السمعة المؤسسية 2020: الواقع الراهن والعوامل المؤثرة» إلى أن المسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم يعتبرون أن 63% من القيمة السوقية لشركاتهم ترتبط بسمعتها. وفي دولة الإمارات، قفزت هذه النسبة بواقع عشر نقاط مئوية إضافية إلى 73%، وهي النسبة الأعلى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتتضمن العناصر الرئيسية الأخرى التي أكد المسؤولون التنفيذيون في الإمارات على أهميتها 3 عناصر حيث أشاروا إلى أن 68% من القيمة السوقية لشركاتهم ترتبط بسمعة إدارتها العليا (أعلى من المتوسط العالمي البالغ 57%).
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