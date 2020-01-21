«جلفود» يسلط الضوء على موقع الإمارات في إنتاج المأكولات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يحتفي القائمون على معرض «جلفود»، بمرور 25 عاماً على انطلاقه، والذي يجمع الشركات العاملة في القطاع من مختلف أنحاء العالم لتقوم بإعادة النظر في قدراتها الإنتاجية في ظلّ هذه المرحلة من الابتكار والتطور الهائل عبر مختلف جوانب قطاع المأكولات والمشروبات العالمي.

وقُبيل انطلاق فعاليات المعرض، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و20 فبراير المقبل، سلّط تقرير «جلفود لتوقعات قطاع المأكولات والمشروبات العالمي» الجديد، الصادر عن مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال» الشريك المعرفي للفعالية، الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات ومكانتها كمركز تجاري عالمي.

ويُشير التقرير إلى توقعات بتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمتوسط النمو العالمي على امتداد سبعة من القطاعات الثمانية، حيث تتمتع قطاعات الدواجن والمأكولات البحرية بأفضل المؤشرات، لا سيّما مع التوقعات بتحقيقها لنمو سنوي بواقع 5.2%. ومن المتوقع أن تحقق قطاعات المشروبات والألبان نمواً سنوياً 3.6% و2.9% على الترتيب، بينما سيحقق قطاع الحبوب والبقول نمواً بمعدل 3.8%، يليه قطاع المكونات 3.2% وقطاع الحلويات والوجبات الخفيفة بواقع 3.3%. وبحسب التقرير، فإنّ قطاع الدهون والزيوت هو الوحيد الذي يأتي دون المعدل العالمي، غير أنّه من المتوقع أن يُسجل نمواً سنوياً إقليمياً بواقع 3.4%.



توقعات النمو:



%5.2 للدواجن والمأكولات البحرية

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%3.3 للحلويات والوجبات الخفيفة

%3.8 للحبوب والبقول

%3.6 للمشروبات

%2.9 للألبان