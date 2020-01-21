شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضع تصوراً لضريبة البورصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مصر تضع تصوراً لضريبة البورصة
تاريخ النشر: 21/01/2020
قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس الاثنين، إن بلاده تعكف على وضع تصور نهائي بشأن ضريبة البورصة، بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل. جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس بالقاهرة.
وكانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015. (رويترز)
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