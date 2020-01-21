مصر تضع تصوراً لضريبة البورصة

قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس الاثنين، إن بلاده تعكف على وضع تصور نهائي بشأن ضريبة البورصة، بحلول نهاية فبراير/‏شباط المقبل. جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس بالقاهرة.

وكانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/‏أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/‏تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015. (رويترز)