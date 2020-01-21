ستيل فاب 2020 منصة الصفقات التجارية بـ 6500 زائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهدت النسخة السادسة عشرة من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2020»، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، نجاحاً باهراً عكسه الإقبال الكبير من الزوار من داخل الإمارات ودول الخليج العربي والعالم، حيث جذب المعرض على مدار أربعة أيام نحو 6500 زائر معظمهم من التجار والمهنيين.

شارك في المعرض الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة 300 عارض من 25 دولة، وأتاح للعارضين والزوار من رجال الأعمال والمصنعين والموردين فرصة لعقد العديد من الصفقات والمبيعات، كما شهدت قاعات المعرض أعداداً كبيرة من الزوار التجاريين وصانعي القرار من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، الذين حرصوا على زيارة المعرض للتعرف إلى أحدث المنتجات المتخصصة.

جرى خلال الحفل الختامي للمعرض، تتويج الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة «أفضل لحام» التي نظمها مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع لينكولن إلكتريك ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي، بعدد كبير من الجوائز، بما في ذلك آلة لحام محمولة ومعدات أمان كاملة مقدمة من لينكولن إلكتريك، كما تم توزيع شهادات مشاركة مؤسسية من قبل معهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي لجميع المشاركين في المسابقة الذين بلغ عددهم 50 متسابقاً، حيث فاز بالمركز الأول عبد الكريم ملا من مجموعة الخدمات المتخصصة، تلاه في المركز الثاني سهيل حسين من الأحواض الجافة العالمية بدبي، فيما حل بالمركز الثالث روهيت سي باتيل من شركة فاب تيك الدولية المحدودة.

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بهذا النجاح في جذب دول جديدة انضمت إلى العدد الكبير من الدول المشاركة، لافتاً إلى أن معرض ستيل فاب استفاد من الموقع الاستراتيجي والبيئة الجاذبة التي تتمتع بها إمارة الشارقة والتي يمكن من خلالها الوصول بسهولة إلى الأسواق المجاورة والانفتاح بشكل أكبر على أسواق إقليمية جديدة، مشيراً إلى أن المعرض في دورته ال16 تميّز بالنوعية العالية والمتخصصة للشركات المشاركة عالمياً وإقليمياً وخليجياً مما حقق اللقاء بين ذوي التخصصات المتشابهة والتعاون فيما بينهم، على تشجيع رجال الأعمال للقيام بمشاريع استثمارية مشتركة، كما تميّز بنوعية وتخصصية زائريه من رجال الأعمال والمهندسين والصناعيين وأصحاب الشركات الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والهندسية المختلفة.

واعتبر سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، أن مشاركة كبرى الشركات وعرضها لأكثر من 700 علامة تجارية متخصصة في اللحام والقطع والتشطيب وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى حضور نخبة من الشركات من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتايوان والهند والصين وتركيا وغيرها، إلى جانب الشركات الوطنية الرائدة في مجال الأعمال المعدنية، أعطى قيمة مضافة للمعرض، كما أتاح للزائرين تشكلية أوسع من أحدث المنتجات والحلول التقنية المتقدمة، فضلاً عن التركيز على الذكاء الاصطناعي والحلول الروبوتية بما يواكب توجهات الثورة الصناعية الرابعة، مما عزز مستوى التنافس بين العارضين.