بنك الفجيرة الوطني يعزز ريادته في تمويل التجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أمس بنك الفجيرة الوطني (ش.م.ع) عن مشاركته بصفته الراعي الماسي في المؤتمر الثامن لغرفة التجارة الدولية - الإمارات العربية المتحدة المعني بتمويل التجارة، والذي انطلق أمس الاثنين، ويختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، في منتجع فور سيزونز جميرا بدبي بحضور مسؤولين من المؤسسات المصرفية وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية.

وتعود الشراكة بين غرفة التجارة الدولية - الإمارات العربية المتحدة وبنك الفجيرة الوطني لعام 2012 حين دعم البنك الفعالية للمرة الأولى وشدد على أهمية القطاع التجاري والمصرفي بالنسبة إلى الاقتصاد. وقد ألقى الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، فينس كوك، الكلمة الافتتاحية، أشار خلالها إلى التغيرات التي يشهدها قطاع تمويل التجارة من التحول إلى الرقمنة والابتكار وإلى التزام البنك توفير أحدث الابتكارات للقطاع.

ويجتمع أصحاب المصلحة هذا العام لتشارك الأفكار والمعرفة ومناقشة المناخ الاقتصادي والتحديات السائدة والفرص المتاحة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية التي تؤثر في تمويل التجارة، والتكنولوجيا المالية، ورقمنة المؤسسات، ومستقبل التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الفرص التي سيوفرها إكسبو 2020 وعدد من التحديات مثل العقوبات التجارية وغيرها.

وقد شارك ريهان علي، رئيس خدمات الشركات في بنك الفجيرة الوطني في جلسة نقاش حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، وتؤكد مشاركة البنك السنوية في هذا المؤتمر التزامه دعم التنمية في هذا القطاع الواعد.