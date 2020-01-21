30 فعالية للتوعية في أسبوع جمارك الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تنطلق فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 تحت شعار «جمارك دبي محرك الاستدامة» في الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري، والذي يهدف إلى توعية كافة فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستبدأ الفعاليات باحتفال تنظمه الدائرة بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي تحتفل به منظمة الجمارك العالمية والهيئات الجمركية في مختلف الدول سنوياً بتاريخ 26 يناير، كما سيتم تنظيم 30 فعالية توعوية موجهة للشركاء والعملاء والجمهور تقيمها الإدارات والمراكز الجمركية على مدار الأسبوع.

وقال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020: «نحرص على أن تواكب فعالياتنا التي ننظمها ضمن أسبوع جمارك الإمارات الثالث الاستعداد للخمسين الذي يؤسس لإحداث قفزة كبيرة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة الإمارات تمتد على مدار العقود الخمسة المقبلة، وقد خصصنا عدة فعاليات لاطلاع الجمهور على آفاق التطور المستقبلي للعمل الجمركي على المستوى العالمي وتعريفه بدور جمارك دبي وريادتها العالمية في الابتكار الجمركي، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالعمل على المشاركة الفاعلة في قيادة مسيرة التقدم الدولي».

وقد خصصت الدائرة العديد من الفعاليات الموجهة إلى الأجيال الجديدة لإشراكهم في جهودنا لتطوير المجتمع وتشجيعه على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وسيتم التركيز في برامجنا خلال أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 على التعريف بأهمية استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 كركيزة أساسية في مسيرة التطور الاقتصادي لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إلقاء الضوء على مشاريع دبي الرائدة وفي مقدمتها مشروع خط دبي للحرير الذي يعزز دور الإمارة في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية.