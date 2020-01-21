طارق النحاس رئيساً للخدمات المصرفية الدولية في «المشرق»

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عين بنك المشرق، طارق النحاس في منصب الرئيس الجديد لمجموعة الخدمات المصرفية الدولية لدى البنك.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: يسعدني أن أرحب بانضمام طارق النحاس إلى عائلة بنك المشرق. لطالما كان تراثنا قائماً على التزام راسخ بتطوير قدراتنا القيادية، وبينما نتطلع إلى تعزيز وجودنا الدولي ستكون خبرة طارق إضافة قيّمة لجهودنا هذه. وسيباشر طارق العمل في منصبه الجديد خلفاً لجان ويليم سودمان في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد ساهم جان بشكل كبير في نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الدولية التابعة للمشرق على مدار السنوات الأربع الماضية.

وقال طارق النحاس: يسعدني أن أنضم إلى فريق بنك المشرق، الذي يتمتع بسمعة مرموقة في مجال الابتكار وتميز الخدمة. ومن خلال خبرتي في المنطقة، أتطلع إلى التعاون الوثيق مع زملائي الجدد لتعزيز تجربة عملاء البنك وتحقيق المزيد من التقدم لمجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق.