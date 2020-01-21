الاقتصاد

المكاتب العائلية في المنطقة تتطلع للانتشار عالمياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تظهر العائلات الثرية في الشرق الأوسط عقلية عالمية متنامية، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على استراتيجيات هيكلة الثروات واعتماد الهياكل الإدارية المتطورة كالمكاتب العائلية والكيانات ذات الأغراض الخاصة، وذلك وفقاً لدراسة جديدة من «إنترترست».
وبموجب الدراسة، قامت «إنترترست» باستطلاع آراء مستشارين محترفين من الذين يقومون بخدمة العملاء في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية وقطر وعمان والكويت والبحرين لدراسة وجهات نظرهم حول هيكلة الثروات وتنامي أعداد الأسر الثرية المتبنية للعقلية العالمية والتخطيط للإرث. ويتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع (74٪) المستشارين أن تصبح الأسر الثرية أكثر عالمية على مدار السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة في المقام الأول برغبة الجيل القادم في توسيع اهتماماتهم التجارية خارج المنطقة. نتيجة لذلك، يؤكد البحث وجود طلب متزايد لاستناد المخططات إلى أفضل الممارسات الدولية (58٪) مع تزايد الوعي بآثار التحكيم والتنظيم (58٪).
وأظهرت الدراسة أن المخاوف المرتبطة بالاستقرار السياسي كانت محركاً رئيسياً وراء التوجه للهيكلة خارج المنطقة، بحسب 83٪ من المستطلعين، والتي دفعت بالعديد من الأسر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية ممتلكاتها، أما الدوافع الأخرى التي تم إبرازها فشملت شعبية التعليم في الخارج (57٪).

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