«جني أرباح» يوقف صعود سوق دبي.. و«أبوظبي» يرتفع بدعم «البنوك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تباينت إغلاقات مؤشرات الأسهم العامة، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.76%، بدعم من «أبوظبي الأول»، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي لأول مرة منذ 7 جلسات بنسبة 0.42%، متأثراً بالضغوط من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

وتراجعت السيولة اليومية إلى 291 مليون درهم، بتداول 161.8 مليون سهم، والتي نفذت عبر 3605 صفقات، حيث شهد سوق دبي 178.8 مليون درهم، بتداول 138.3 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 112.2 مليون درهم، بتداول 23.56 مليون سهم.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة، باكورة الإعلان عن النتائج المالية غير المدققة للعام 2019، والتي من المتوقع أن تعزز من مستويات السيولة في الأسواق، بعد أن بقيت في مستوياتها المتدنية منذ فترة طويلة.

وتوقفت سلسلة صعود سوق دبي المالي التي دامت 7 جلسات متتالية، بعدما تراجع المؤشر العام للسوق أمس، بنسبة 0.42%، بما يعادل 12 نقطة، ليغلق المؤشر عند 2580.95 نقطة، وذلك بعد عمليات جني أرباح جزئية تعرض لها السوق، ما دفع بالأسهم القيادية نحو الأحمر.

وانخفض مؤشر البنوك 0.70%، بعدما تراجعت الأسهم القيادية في المؤشر، حيث انخفض «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.08%، متراجعاً من أعلى مستوى له منذ الاندماج، عند 13.75 درهم، وسط تداولات بقيمة 28.7 مليون درهم، بينما انخفض «دبي الإسلامي» 0.52% إلى 5.75 درهم، بتداول 15.3 مليون درهم. وتراجع «أملاك» 0.64%، بينما ارتفع «جي إف إتش» 1.37% إلى 0.812 درهم، و«مصرف عجمان» 3.76%.

وتراجع قطاع العقار 0.67%، مع تراجع الأسهم الأكبر وزناً، مثل «إعمار العقارية» بنسبة 0.24% إلى 4.22 درهم، بتداول 28.5 مليون درهم، و«إعمار مولز» 2.13% إلى 1.84 درهم، و«داماك» 0.96% إلى 0.725 درهم، و«إعمار للتطوير» 1.27% و«أرابتك» 1.61%، فيما ارتفع «ديار» 0.54%، و«الاتحاد العقارية» 0.45%.

وتواصل ارتفاع سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة دو» للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد أمس، بنسبة 1.92% ليغلق عند 5.85 درهم، بتداول 7 ملايين درهم.

وانخفض مؤشر الاستثمار 0.48%، بعد تراجع «سوق دبي المالي» 2.19% إلى 0.94 درهم، بتداول 6.1 مليون درهم، بينما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.47% إلى 0.854 درهم.

وارتفع قطاع التأمين 0.62%، وسط ارتفاع 4 أسهم في القطاع وهي «سلامة» 0.87% و«دار التكافل» 0.77% و«أمان» 3.81% و«تكافل الإمارات» 4%.

وفي قطاع النقل، تباينت إغلاقات القطاع، مع ارتفاع «أرامكس» 1.41% إلى 3.6 درهم، بتداول 12.28 مليون درهم، فيما تراجع «الخليج للملاحة» 2.86% إلى 0.442 درهم، وسط استقرار «العربية للطيران» من دون تغيير.

وعاود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع، حيث أغلق، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.76%، بما يعادل 39.2 نقطة، ليغلق عند 5213.24 نقطة، بدعم من الارتفاع الذي طال أغلبية المؤشرات القطاعية. وارتفع مؤشر البنوك 0.80%، بدعم من ارتفاع «أبوظبي الأول» الذي ارتفع 1.16% إلى 15.76 درهم، بتداول 36.7 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 2.13% إلى 5.75 درهم، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.74% إلى 8.02 درهم و«بنك الشارقة» 1.1%، و«بنك الاستثمار» 9.89%.

وصعد مؤشر العقار 0.11%، وسط ارتفاع سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.75% إلى 0.466 درهم، مع استقرار «الدار» من دون تغيير.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.48%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بنفس النسبة إلى 16.6 درهم، بتداول 6.2 مليون درهم، وارتفع قطاع السلع 7.35%، وسط ارتفاع «العالمية القابضة» بنسبة 9.85% إلى 7.81 درهم، بتداول 8.8 مليون درهم، و«أغذية» 2.42% إلى 3.38 درهم.

وارتفع الخدمات 1.86%، مع ارتفاع «طيران أبوظبي» 11.07% إلى 3.21 درهم.

وتراجع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية 0.76%، وسط ارتفاع «إشراق للاستثمار» 1.92% إلى 0.319 درهم، وتراجع «الواحة كابيتال» 2.02% إلى 0.92 درهم.

وفي قطاع الطاقة، ارتفع سهم «طاقة» 5.26% إلى 0.46 درهم، مع استقرار «أدنوك للتوزيع» و«دانة غاز» من دون تغيير.

وتواصل الشراء الأجنبي في السوقين، حيث سجل المستثمرون الأجانب غير العرب، محصلة شراء بقيمة 54 مليون درهم، منها 34.4 مليون درهم في أبوظبي، و 19.6 مليون درهم في دبي، حيث بلغت مشتريات الأجانب نحو 106 ملايين درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 52 مليون درهم.

وسجل الخليجيون، محصلة شراء بقيمة 22 مليون درهم، حيث بلغت مشترياتهم نحو 34 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 13 مليون درهم.

وسجل المستثمرون المواطنون، محصلة شراء بقيمة 74 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 123 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 196 مليون درهم.

وعلى غرار المستثمر المحلي، اتجه العرب نحو البيع، مسجلين محصلة بنحو مليوني درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 28 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت المؤسسات، محصلة شرائية بقيمة 30 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 169 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 139 مليون درهم.