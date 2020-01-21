شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع لانطلاق فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1097 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1095، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1099، بينما حقق الأدنى له عند 1.1089.

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هذا ويتطلع الأسواق للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لكل من ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساعاً في ألمانيا والمنطقة ككل بما قيمته 15.2و10.7 مقابل 10.7 و11.2 على التوالي في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع موافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم فرض رسوم جمركية في نزاعهم الضريبي الرقمي حتى نهاية العام الجاري 2020 على الأقل، وفي سياق أخر، صرح المفوض التجاري الأوروبي فيل هوجان أيضا بالأمس أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يقوم بالاطلاع على تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.