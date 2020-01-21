شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الكويتي" يصدر سندات وتورق بـ792 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر بنك الكويت المركزي سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي) لأجل الاصدار ثلاثة اشهر بمعدل عائد 2.750%. وكان بنك الكويت المركزي اصدر سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي) في 14 يناير الجاري لمدة ثلاثة اشهر ومعدل عائد 2.750%، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وكان بنك بوبيان قد أعلن في نوفمبر الماضي عن حصوله، على موافقة نهائية من بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المركزي الكويتي" يصدر سندات وتورق بـ792 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.