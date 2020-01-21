شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بقيمة 70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف البحرين المركزي عن تغطية إصدار جديد من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 184%.

ووفقا لبيان المركزي الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن فترة استحقاق الإصدار تمتد إلى 91 يوما حيث تبدأ يوم 22 يناير من العام الجاري، وحتى يوم 22 أبريل من العام 2020.

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ووصل مُعدل سعر الفائدة على هذا الإصدار إلى 2.57%، مُقابل 2.61% للإصدار السابق بتاريخ 8 يناير الماضي.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.354%، في حين تم قبول أقل سعر للمُشاركة عند 99.347%. فيما وصل الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي يُصدر هذه الأذونات نيابة عن حكومة مملكة البحرين.