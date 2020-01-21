شكرا لقرائتكم خبر عن أداء إيجابي لصندوق دعم سيولة بورصة البحرين للعام الرابع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل صندوق دعم سيولة بورصة البحرين تأثيره الملموس للعام الرابع على التوالي في دعم مستوى المتوسط اليومي لقيمة التداولات بالسوق المالية بالمملكة.

وأوضحت "سيكو" في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن هذا المتوسط وصل إلى 1.121 مليون دينار بحريني في 2019، بزيادة أربعة أضعاف منذ طرح الصندوق عام 2016.

واستحوذت تداولات صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين في عام 2019 على حصة تعادل 31.25% من إجمالي المتوسط اليومي لقيمة التداولات في البورصة.

فيما بلغت حصة الصندوق في عام 2018 التي بلغت 22% من إجمالي المتوسط اليومي لقيمة التداولات.

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وفيما بتعلق بالعائدات، حقق صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين عائدًا سنويًا على رأس المال بلغ 8.19% بما يمثل صافي قيمة أصول تبلغ 39.5 مليون دينار بحريني. ويشمل العائد الأرباح النقدية الموزعة على حاملي وحدات الصندوق.

يشار إلى أن مؤشر بورصة البحرين ارتفع بنسبة 20.4% خلال عام 2019، وهو ما يعتبر ثاني أفضل أداء في منطقة الخليج.

وتأسس صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين بشراكة بين (سيكو)، وأحد المؤسسات المالية البحرينية، وهي بنك البحرين والكويت، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة أصول، وبنك البحرين الوطني.

ويهدف الصندوق إلى تحسين السيولة في بورصة البحرين من خلال خفض الهامش بين سعر البيع وسعر الشراء وتنشيط السوق. كما يسعى أيضًا إلى تحقيق عائدات ملموسة للمستثمرين تقترب من مستوى عائدات السوق.