شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي توافق على زيادة أصول صندوق ملكية عقارات الخليج ريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق السعودي المالية على الطلب الذي تقدمت به شركة ملكية للاستثمار لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" .

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها أن تلك الزيادة ستكون عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن طلب مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وسيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات.

وسيتم تحديد ذلك وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.

وأكدت الهيئة أنه يجب أن تحتوي شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكو الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، ولاسيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة.

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وأشارت إلى أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وقالت لذلك فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على الشروط والأحكام ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور.

وقالت إنه في حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت"، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأضافت أن قرارها بالموافقة على تلك الزيادة لا يجب أن لا ينظر إليه أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور.

وأكدت الهيئة أن قرارها بخصوص الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار مؤخرا، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال.