شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سعودي صيني بـ164 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج مواد الإضاءة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية مذكرة تفاهم بقيمة 164 مليون دولار مع شركة شين جونج نيو ماتريلز الصينية.
وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها على تويتر أن الاتفاق يهدف لإنشاء وتطوير مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية ومواد الإضاءة، مشيرة إلى أن المشروع سيُنفذ على ثلاث مراحل.
ويأتي ذلك وسط جهود الهيئة لجذب الشركات الأجنبية حيث ارتفع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة بالمملكة بنسبة 54% إلى 1,130 شركة جديدة خلال عام 2019 لتصل بذلك لأعلى مستوياتها خلال العشرة أعوام الماضية، بحسب الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.
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