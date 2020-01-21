الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 21-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته دون مستوى 0.9712، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، لنستمر بترجيح الميل الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.9588 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن اختراق 0.9712 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تبدأ أهدافها عند 0.9836.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9720
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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