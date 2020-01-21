شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي حول المتوسط المتحرك – تحليل - 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 ويضغط سلباً عليه، في طريقه لاختبار محتمل لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
وبشكل عام، لا يزال الاتجاه الصاعد مرجحاً بثبات السعر فوق 0.6800، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يستهدف مستوى 0.6670 مبدئياً، بينما يتواجد الهدف الإيجابي المتوقع للموجة الصاعدة المقترحة عند 0.7015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6835 والمقاومة 0.6910
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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