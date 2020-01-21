شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بعد إعادة اختبار الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 62.50 كهدف سلبي تالي.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 65.40 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لاستئناف المسار الصاعد ضمن القناة الصاعدة المذكورة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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