النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 21-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بعد أن شكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة جيد أمام السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار اختبار مستوى 57.40 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 54.60.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع التذكير بأن اختراق 59.20 سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 60.90 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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