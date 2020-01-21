شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بهدوء – تحليل - 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية طفيفة ليزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 18.38، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد مكاسب الفضة لتصل إلى 19.00 كهدف رئيسي تالي، بينما يمثل الثبات فوق 17.90 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد