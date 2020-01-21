شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية مساء يوم أمس ليستقر حول 1565.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 1575.90 الذي يمثّل هدفنا الأول، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1611.20 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1554.10 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1555.00 والمقاومة 1585.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد