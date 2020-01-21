شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي لا يزال جانبي – تحليل - 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالتذبذب في مسار جانبي، محصوراً بين الدعم 1.3039 والمقاومة 1.3092، وبالتالي، ستبقى الحركة الجانبية مسيطرة على التداولات اللحظية إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين.
نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيمد الموجة التصحيحية الصاعدة لتصل إلى 1.3180، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2950.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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