شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية طفيفة مع افتتاح اليوم ليختبر المتوسط المتحرك 50، لكن بما أن السعر فوق 109.33، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 110.50 وتمتد إلى 111.50 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 110.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد