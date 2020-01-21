شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني في مسار ضيق – تحليل - 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية وضيقة النطاق ويستقر حول 1.3000، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليظهر تشبع واضح في الشراء، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2920.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3040 سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.3150 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط