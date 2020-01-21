شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول بإيجابية – تحليل - 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج اليورو مقابل الدولار إلى مشارف الهدف المنتظر عند دعم القناة الصاعدة، ويبدأ بالارتداد صعوداً في إشارة لتوجه السعر لمحاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، والهدف الأول يتمثل باختبار مستوى 1.1180، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.1065 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1040 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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