شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسات الأسبوع في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء وسط تنامي القلق في آسيا من سلالة جديدة لفيروس التهاب رئوي في الصين، ما أدى إلى موجة من العزوف عن المخاطر في الأسواق.

هذا وقد قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من المرونة في السياسة النقدية ورفعه لتوقعاته للنمو لأول مرة في عام، وتتوجه الأنظار حالياً لما سوف يسفر عنه المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لمدينة هونج كونج إلى "AA3" من "AA2" مع أرجاء الوكالة ذلك إلى الفشل في معالجة المخاوف السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مؤخراً، كما تابعنا بالأمس خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2020 والمقبل 2021 بالإضافة للماضي 2019 عن توقعاته السابقة.

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا من احتمالية تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة كساد موسعة من جراء عدم المساواة والإضرابات في القطاع المالي، مع أفادتها بأنه وفقاً لدراسة أجراها الصندوق فأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتشابه مع الأوضاع الاقتصادية في عشرينات القرن الماضي وتلك هي الفترة التي شهدت انهيار الأسواق المالية في عام 1929.

كما نوهت مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا إلى أنه على الرغم من انخفاض فجوة عدم المساواة بين الدول خلال العقدين الماضيين، إلا أن عدم المساواة داخل الدول تنامي بشكل موسع مؤخراً، مضيفه أن هناك احتمالية لحدوث اضطرابات اجتماعية وتقلبات في الأسواق خلال هذا العقد وسط ظهور قضايا جديدة على الساحة الاقتصادية مثل التغير المناخي والحرب التجارية.

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وأعرب مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا أيضا عن كون "الهدنة ليست كالسلام"، موضحة أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في واشنطون والذي عكس انفراجه في العلاقات التجارية بين واشنطون وبكين وحد من فرص تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم "يقلص التأثير السلبي، ولا يزيله".

بخلاف ذلك، فقد أدى انتشار فيروس يشبه الالتهاب الرئوي في الصين إلى نوبة مفاجئه من النفور من المخاطر في الأسواق المالية الآسيوية، ما يلقي بظلاله حالياً على أداء مؤشرات الأسهم، وبالأخص عقب أفادت خبير صحي صيني بأن الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لأخر عقب التأكيد على وفاة أربعة حالات من جراء ذلك المرض، الأمر الذي أشاع القلق من تفشي انتشاره وبالأخص على أعتاب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.46% ليخسر 8.08 نقطة ويصل إلى المستوى 1,736.08، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.75% ليخسر هو الأخر 180.91 نقطة ويصل إلى المستوى 23,902.60.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.49% ليخسر 62.24 نقطة ويصل إلى المستوى 4,123.59، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.22% ليخسر هو الأخر 37.65 نقطة ويصل إلى المستوى 3,058.14.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.85% ليخسر 533.36 نقطة ويصل إلى المستوى 28,262.55، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.60% ليخسر 13.58 نقطة ويصل إلى المستوى 2,249.06.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.32% ليربح 37.54 نقطة ويصل إلى المستوى 11,784.49، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.43% ليخسر 30.62 نقطة ويصل إلى المستوى 7,048.90.