شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الجبس (2090) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 18.06، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص كثيراً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 2.18% بما يعادل 0.36 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (أسبوعية)، ونلاحظ أيضاً استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 أسبوعاً.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.02، ليستهدف مستوى المقاومة 19.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 19.00.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبس يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 21-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.