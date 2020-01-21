الاقتصاد

الجبس يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 21-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الجبس (2090) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 18.06، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص كثيراً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 2.18% بما يعادل 0.36 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (أسبوعية)، ونلاحظ أيضاً استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 أسبوعاً.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.02، ليستهدف مستوى المقاومة 19.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 19.00.

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