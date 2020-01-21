شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.85% بما يعادل 0.44 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.88، ليستهدف مستوى المقاومة 16.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.88 ومستوى المقاومة 16.90.