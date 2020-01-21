شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المصافي (2030) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.83% بما يعادل 1.75 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 47.85، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 47.85، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 50.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.00 ومستوى المقاومة 49.00.