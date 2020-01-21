شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التعمير (4150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.60% بما يعادل 0.24 نقطة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الفرعي 15.32، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.32، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.43.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.88 ومستوى المقاومة 15.52.