شكرا لقرائتكم خبر عن مسك تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مسك (2370) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.21% بما يعادل 0.12 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 10.26 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.68 ومستوى المقاومة 10.50.

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