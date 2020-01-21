شكرا لقرائتكم خبر عن الانابيب السعودية بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأنابيب السعودية (1320) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.25% بما يعادل 0.48 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 21.69، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 27.65 إلى 18.00)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 21.69، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 22.82 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 22.50.
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